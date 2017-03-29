«Так не доставайся же ты никому!» Дольщики челябинского микрорайона «Академ Риверсайд» вышли на митинг друг против друга (ВИДЕО)

Публикации за 29.03.17

Дольщики челябинского микрорайона «Академ Риверсайд» перессорились из-за права собственности на квартиры в уже построенных домах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», митинг дольщиков микрорайона «Академ Риверсайд» собрал на Алом поле несколько десятков человек при заявленной численности в 500 участников.

По всей видимости, придти к памятнику Ленину челябинцам помешала не только погода, но и неоднозначность самого мероприятия. Как оказалось, в некогда едином движении с возобновлением строительства и с дачей первых домов в эксплуатацию образовалась существенная трещина.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Snf-vMiBdTw&rel=0">Video</a> «Академ Риверсайд» столкнул дольщиков лбами

Ярким примером состояния многих участников долевого строительства, продолжаемого ООО «Гринфлайт», стала речь ведущей митинга. Начала она бодро, коротко обрисовав проблему: дома находятся на разных этапах строительства, и челябинцы, которым повезло меньше всех, опасаются, что, если право собственности на уже построенное жилье получат более удачливые участники, в случае катастрофы они не получат ничего. Но закончила девушка весьма растерянно. «Я не знаю, как будет справедливо», – поникшим голосом закончила она.

Таким образом, объединенные еще недавно общим горем и общим страхом дольщики, требовавшие бюджетного финансирования достраивания их домов и упрекавшие возражавшим их в черствости, как только ситуация изменилась, потеряли былое единство. И теперь уже упрекают в черствости друг друга.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 29.03.17

Особый нюх: чиновники уверены, что воздух в Челябинске становится все чище. / Плата за воду вырастет для южноуральцев почти на 10 процентов. / В Челябинске зафиксировали вспышку кишечной инфекции: ротавирус скосил три команды хоккеистов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»