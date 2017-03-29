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Челябинск

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Публикации за 29.03.17

«Так не доставайся же ты никому!» Дольщики челябинского микрорайона «Академ Риверсайд» вышли на митинг друг против друга (ВИДЕО)

«Так не доставайся же ты никому!» Дольщики челябинского микрорайона «Академ Риверсайд» вышли на митинг друг против друга (ВИДЕО)

Дольщики челябинского микрорайона «Академ Риверсайд» перессорились из-за права собственности на квартиры в уже построенных домах.

Как передает корреспондент РИА , митинг дольщиков микрорайона «Академ Риверсайд» собрал на Алом поле несколько десятков человек при заявленной численности в 500 участников.

По всей видимости, придти к памятнику Ленину челябинцам помешала не только погода, но и неоднозначность самого мероприятия. Как оказалось, в некогда едином движении с возобновлением строительства и с дачей первых домов в эксплуатацию образовалась существенная трещина.

«Академ Риверсайд» столкнул дольщиков лбами

Ярким примером состояния многих участников долевого строительства, продолжаемого ООО «Гринфлайт», стала речь ведущей митинга. Начала она бодро, коротко обрисовав проблему: дома находятся на разных этапах строительства, и челябинцы, которым повезло меньше всех, опасаются, что, если право собственности на уже построенное жилье получат более удачливые участники, в случае катастрофы они не получат ничего. Но закончила девушка весьма растерянно. «Я не знаю, как будет справедливо», – поникшим голосом закончила она.

Таким образом, объединенные еще недавно общим горем и общим страхом дольщики, требовавшие бюджетного финансирования достраивания их домов и упрекавшие возражавшим их в черствости, как только ситуация изменилась, потеряли былое единство. И теперь уже упрекают в черствости друг друга.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 29.03.17

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