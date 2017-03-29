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Челябинск

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Публикации за 29.03.17

В Челябинске предлагают вдвое повысить тариф ОСАГО

В Челябинске предлагают вдвое повысить тариф ОСАГО

Российский союз автостраховщиков предлагает увеличить территориальные коэффициенты для расчета стоимости ОСАГО.

Как передает корреспондент агентства , необходимость повышения цен на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности эксперты связывают с высокой аварийностью на дорогах и, как следствие, убыточностью работы страховых компаний.

На данный момент рассматривается несколько сценариев повышения тарифов ОСАГО для 10 городов России, в том числе для Челябинска.

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Одним из главных критериев стоимости полиса может стать частота страховых случаев: если данная величина будет расти, коэффициент увеличат на 43%, если останется прежней – на 26,24%, сообщает Радио Business FM Челябинск.

При этом в южноуральской столице, где без того установлен максимальный территориальный коэффициент по России, тариф предлагают повысить в 2-2,6 раза.

Челябинские эксперты отнеслись к предложению РСА скептически, заявив, что это лишь временная мера, которая приведет к расширению рынка поддельных полисов.

Напомним, данная проблема имеет всероссийский охват. В настоящее время в стране используется, по разным оценкам, от 1 до 4 миллионов фальшивок. Многие автомобилисты и вовсе не утруждают себя «липовыми» документами, управляя машиной с просроченными полисами либо вообще без них, тем самым подвергают финансовому риску других участников движения.

Челябинск, Юлия Димова

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