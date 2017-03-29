В Челябинске предлагают вдвое повысить тариф ОСАГО

Публикации за 29.03.17

Российский союз автостраховщиков предлагает увеличить территориальные коэффициенты для расчета стоимости ОСАГО.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», необходимость повышения цен на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности эксперты связывают с высокой аварийностью на дорогах и, как следствие, убыточностью работы страховых компаний.

На данный момент рассматривается несколько сценариев повышения тарифов ОСАГО для 10 городов России, в том числе для Челябинска.

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Одним из главных критериев стоимости полиса может стать частота страховых случаев: если данная величина будет расти, коэффициент увеличат на 43%, если останется прежней – на 26,24%, сообщает Радио Business FM Челябинск.

При этом в южноуральской столице, где без того установлен максимальный территориальный коэффициент по России, тариф предлагают повысить в 2-2,6 раза.

Челябинские эксперты отнеслись к предложению РСА скептически, заявив, что это лишь временная мера, которая приведет к расширению рынка поддельных полисов.

Напомним, данная проблема имеет всероссийский охват. В настоящее время в стране используется, по разным оценкам, от 1 до 4 миллионов фальшивок. Многие автомобилисты и вовсе не утруждают себя «липовыми» документами, управляя машиной с просроченными полисами либо вообще без них, тем самым подвергают финансовому риску других участников движения.

Челябинск, Юлия Димова

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