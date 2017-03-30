Троллейбусы встали в центре Челябинска из-за обрыва контактной сети

Публикации за 30.03.17

Троллейбусы стоят в центре Челябинска из-за порванных проводов.

Как сообщили РИА «Новый День» в диспетчерской Службы организации движения, движение автотранспорта остановили в 9:00 из двух порывов контактной сети: в районе Челябинской областной универсальной научной библиотеки и остановки «Детский мир».

Из-за скопления троллейбусов серьезно осложнено движение автотранспорта по проспекту Ленина, хотя приступившие к работе регулировщики смогли существенно уменьшить автомобильные пробки.

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На данный момент в Службу организации движения не поступало информации об устранении аварийной ситуации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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