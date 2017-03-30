В Челябинской области на границе с Оренбуржьем закрыто движение

Публикации за 30.03.17

Из-за снегопада закрыто движение по трассе на границе Челябинской области и Оренбуржья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, ограничение движения действует с 7 часов 30 марта.

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«Из-за ухудшения погодных условий и недостаточной видимости введено временное ограничение движения на трассе Р-336 Оренбург-Орск-Шильда с 170 по 260 километр до особого распоряжения», – уточнили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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