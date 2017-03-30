NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 30.03.17

В Челябинской области на границе с Оренбуржьем закрыто движение

В Челябинской области на границе с Оренбуржьем закрыто движение

Из-за снегопада закрыто движение по трассе на границе Челябинской области и Оренбуржья.

Как сообщили РИА в пресс-службе регионального ГУ МЧС, ограничение движения действует с 7 часов 30 марта.

«Новый День – Челябинск» , и

«Из-за ухудшения погодных условий и недостаточной видимости введено временное ограничение движения на трассе Р-336 Оренбург-Орск-Шильда с 170 по 260 километр до особого распоряжения», – уточнили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.03.17

Троллейбусы встали в центре Челябинска из-за обрыва контактной сети. / Взгляд изнутри: в Челябинске покажут документальный фильм об «иных» детях. / 30 марта ожидаются следующие события – Челябинск.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter