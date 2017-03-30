Апрель начнется на Южном Урале с заморозков

Публикации за 30.03.17

В начале апреля температура в Челябинской области упадет до -19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конец марта на Южном Урале будет сопровождаться мокрым снегом и метелями. Таковы данные Росгидрометцентра.

В ночь на 31 марта температура по области будет -8, -13 градусов Цельсия, при прояснении – до -16. Днем в пятнице ожидается -2, +3 градуса.

Ночью 1 апреля по прогнозам синоптиков температура понизится до -19 при прояснении. Днем столбик термометра не сможет преодолеть нулевую отметку – 0, -5.

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Челябинцам плюсовых температур придется ждать до воскресенья. В ночь на пятницу синоптики обещают -10, -12, днем – 0, -2. 1 апреля столбик термометра ночью опустится к отметкам 12-14 градусов ниже нуля. Днем прогнозируется -1, -3 градуса. Лишь в воскресенье, 2 апреля, днем столбик термометра поднимется к отметке +1 градус. С начала следующей недели синоптики обещают постепенный рост температур.

Челябинск, Виктор Елисеев

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