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Челябинск

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Публикации за 30.03.17

Апрель начнется на Южном Урале с заморозков

Апрель начнется на Южном Урале с заморозков

В начале апреля температура в Челябинской области упадет до -19.

Как передает корреспондент РИА , конец марта на Южном Урале будет сопровождаться мокрым снегом и метелями. Таковы данные Росгидрометцентра.

В ночь на 31 марта температура по области будет -8, -13 градусов Цельсия, при прояснении – до -16. Днем в пятнице ожидается -2, +3 градуса.

Ночью 1 апреля по прогнозам синоптиков температура понизится до -19 при прояснении. Днем столбик термометра не сможет преодолеть нулевую отметку – 0, -5.

«Новый День – Челябинск» , и

Челябинцам плюсовых температур придется ждать до воскресенья. В ночь на пятницу синоптики обещают -10, -12, днем – 0, -2. 1 апреля столбик термометра ночью опустится к отметкам 12-14 градусов ниже нуля. Днем прогнозируется -1, -3 градуса. Лишь в воскресенье, 2 апреля, днем столбик термометра поднимется к отметке +1 градус. С начала следующей недели синоптики обещают постепенный рост температур.

Челябинск, Виктор Елисеев

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