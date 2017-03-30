В Челябинской области пенсионерка попала под поезд

Публикации за 30.03.17

Железнодорожный состав насмерть сбил пожилую жительницу Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, трагедия произошла вчера, 29 марта, днем на 2125 километре 3 пикета перегона «Чернявская – Козырево» Южно-Уральской железной дороги.

72-летняя женщина шла по железнодорожному пути и не реагировала на сигналы приближающегося грузового поезда. Машинист начал экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Пенсионерка скончалась на месте.

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По данному факту проводится доследственная проверка, опрошены сотрудники локомотивной бригады, близкие родственники. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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