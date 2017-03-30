Дорожники Южного Урала объявили штормовое предупреждение

Публикации за 30.03.17

На федеральных трассах Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении федеральных автодорог «Южный Урал», днем и вечером 30 марта в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, мокрый снег, метели, сильное отложение мокрого снега на проводах, усиление ветра до 20-25 метров в секунду, на дорогах сильная гололедица.

Все подрядные организации ведомства переведены в режим готовности к ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

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«Тем автомобилистам, которые оказались в дороге в это время, следует соблюдать безопасный скоростной режим, – напомнили в дорожном управлении. – В случае бедствия звоните по телефонам экстренных служб 112 и круглосуточной диспетчерской центра оперативного управления производством 8(351)266-65-63.

Челябинск, Виктор Елисеев

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