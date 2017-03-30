В Челябинской области столкнулись маршрутный автобус и автомобиль

Публикации за 30.03.17

Автобус и легковушка столкнулись под Кыштымом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня около 11:30 на автодороге между Кыштымом и селом Кузнецкое, в районе Самсонкиного гроба.

Маршрутный автобус и легковой автомобиль столкнулись лоб в лоб. По информации «Кыштымского рабочего», в транспортных средствах могут быть зажаты люди.

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На место ДТП выехали сотрудники кыштымского поисково-спасательного отряда, «скорая помощь», инспекторы ДПС, пожарные, а также начальник единой дежурно-диспетчерской службы города Алексей Симонов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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