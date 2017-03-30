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Челябинск

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Публикации за 30.03.17

Без интриг: в Снежинске выбрали мэра и главу депутатов

Без интриг: в Снежинске выбрали мэра и главу депутатов

Глава Снежинска Игорь Сапрыкин сохранил свой пост.

Как передает корреспондент агентства , сегодня члены городского парламента рассмотрели кандидатуры двух претендентов на место градоначальника.

Напомним, изначально в конкурсную комиссию было подано четыре заявления – от инженера-исследователя градообразующего предприятия Российского федерального ядерного центра Тамары Смагиной, заместителя председателя КУИЗО Романа Шашова, мэра Снежинска Игоря Сапрыкина и председателя контрольно-счетной палаты ЗАТО Юрия Позднякова. Последний отказался от участия в политической гонке по собственному желанию. Тамара Смагина выбыла после второго этапа конкурса. «Новый День – Челябинск» , и

Выбирая между Шашовым и Сапрыкиным, 16 из 23 парламентариев проголосовали за действующего главу.

Кроме того, сегодня депутаты выбрали председателя представительного органа. На эту должность назначен прежний руководитель Олег Карпов.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 30.03.17

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