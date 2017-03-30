Без интриг: в Снежинске выбрали мэра и главу депутатов

Публикации за 30.03.17

Глава Снежинска Игорь Сапрыкин сохранил свой пост.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», сегодня члены городского парламента рассмотрели кандидатуры двух претендентов на место градоначальника.

Напомним, изначально в конкурсную комиссию было подано четыре заявления – от инженера-исследователя градообразующего предприятия Российского федерального ядерного центра Тамары Смагиной, заместителя председателя КУИЗО Романа Шашова, мэра Снежинска Игоря Сапрыкина и председателя контрольно-счетной палаты ЗАТО Юрия Позднякова. Последний отказался от участия в политической гонке по собственному желанию. Тамара Смагина выбыла после второго этапа конкурса. «Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Выбирая между Шашовым и Сапрыкиным, 16 из 23 парламентариев проголосовали за действующего главу.

Кроме того, сегодня депутаты выбрали председателя представительного органа. На эту должность назначен прежний руководитель Олег Карпов.

Челябинск, Юлия Димова

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