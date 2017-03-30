На Южном Урале чиновников через суд обязали отремонтировать непригодную для жизни квартиру

Публикации за 30.03.17

Жительница Уйского района через суд добилась ремонта муниципального помещения.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки установлено, что в 2015 году администрация Вандышевского поселения по договору социального найма предоставила женщине и ее семье трехкомнатную квартиру.

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После заселения в соседней квартире произошел пожар, вследствие чего обрушилась крыша жилого дома, и помещения в нем стали непригодными для жизни.

Согласно заключению экспертов, в квартире необходимо заменить отдельных конструкции либо провести капитальный ремонт, а именно: заменить перекрытия, отремонтировать кровлю, пол, установить новые дверные блоки, переложить печь отопления, заново провести электропроводку.

В марте 2016 года женщина обратилась к властям с просьбой обеспечить ее жильем, отвечающим санитарным и техническим нормам. Однако чиновники длительное время затягивали с решением данного вопроса, в результате семья была вынуждена переселиться к родственникам.

Отметим, согласно жилищному кодексу, владелец квартиры по договору социального найма обязан провести капитальный ремонт жилого помещения. После жалобы квартирантов в надзорный орган прокурор обратился с заявлением в суд, требуя обязать администрацию привести в порядок квартиру.

Иск прокурора удовлетворен в полном объеме. Исполнение решения поставлено прокуратурой на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 30.03.17

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