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Челябинск

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Публикации за 30.03.17

На Южном Урале чиновников через суд обязали отремонтировать непригодную для жизни квартиру

На Южном Урале чиновников через суд обязали отремонтировать непригодную для жизни квартиру

Жительница Уйского района через суд добилась ремонта муниципального помещения.

Как сообщили агентству в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки установлено, что в 2015 году администрация Вандышевского поселения по договору социального найма предоставила женщине и ее семье трехкомнатную квартиру.

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После заселения в соседней квартире произошел пожар, вследствие чего обрушилась крыша жилого дома, и помещения в нем стали непригодными для жизни.

Согласно заключению экспертов, в квартире необходимо заменить отдельных конструкции либо провести капитальный ремонт, а именно: заменить перекрытия, отремонтировать кровлю, пол, установить новые дверные блоки, переложить печь отопления, заново провести электропроводку.

В марте 2016 года женщина обратилась к властям с просьбой обеспечить ее жильем, отвечающим санитарным и техническим нормам. Однако чиновники длительное время затягивали с решением данного вопроса, в результате семья была вынуждена переселиться к родственникам.

Отметим, согласно жилищному кодексу, владелец квартиры по договору социального найма обязан провести капитальный ремонт жилого помещения. После жалобы квартирантов в надзорный орган прокурор обратился с заявлением в суд, требуя обязать администрацию привести в порядок квартиру.

Иск прокурора удовлетворен в полном объеме. Исполнение решения поставлено прокуратурой на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

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