Публикации за 30.03.17

Роспотребнадзор: водопроводную воду в Троицке по-прежнему пить нельзя

Челябинск, Март 30 (Новый День, Виктор Елисеев) – Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии продолжают фиксировать многократное превышение ПДК марганца в системе водоснабжения Троицка.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, ведомство проводит внеплановую проверку ООО «Троицкий Водоканал водоснабжение» в связи с превышением содержания марганца в городской системе водоснабжения.

Кроме того, продолжается контроль качества питьевой воды с привлечением Испытательного лабораторного центра Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области. Согласно контрольным данным, вчера, 29 марта, уровень марганца в питьевой воде составляет от 1,5 до 8,9 ПДК. На сегодня, 30 марта, на 11:00, зарегистрировано некоторое снижение содержания марганца в водопроводной сети Троицка – до 6,5 ПДК.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Напомним, 28 марта было прекращено централизованное водоснабжение жителей Троицка из-за резкого ухудшения качества воды. Как и в 2015 году, в системе водоснабжения зафиксировали концентрацию марганца, многократно превышающую допустимую. Власти организовали подвоз питьевой воды горожанам.

Мэрия Троицка убеждена: причиной катастрофы стал неконтролируемый сброс отходов производства Учалинского ГОКа в воду реки Уй. Однако в УГМК категорически отрицают причастность дочернего предприятия к загрязнению.

Челябинск. Другие новости 30.03.17

На Южном Урале чиновников через суд обязали отремонтировать непригодную для жизни квартиру. / Без интриг: в Снежинске выбрали мэра и главу депутатов. / На Южном Урале арестовали многодетную мать – за долги перед детьми. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»