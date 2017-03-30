Эксперты: улучшению экологии Южного Урала мешают коррупция и лень чиновников

Публикации за 30.03.17

Эксперты назвали причины провальной экологической политики в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основным препятствием является низкий контроль исполнения разработанных и реализуемых программ и проектов в области экологии. К такому выводу пришли социологи Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы по итогам экспертного опроса.

В исследовании приняли участие 37 экспертов – государственные и муниципальные служащие, представители политико-административной элиты и бизнес-структур, члены и руководители общественных организаций, журналисты, работники сферы культуры и образования, ученые.

Большинство из них (67,6%) акцентировали внимание именно на низком уровне контроля. «Видимо, речь идет как о слабой системе контроля со стороны государственных институтов, так и о практически отсутствующем контроле со стороны гражданского общества», – предполагают организаторы исследования. Однако, учитывая, что эту проблему чаще остальных называли представители общественных организаций, СМИ, культуры и образования, с большой уверенностью можно утверждать, что эта претензия адресована, прежде всего, чиновникам.

Барьером номер два, по мнению экспертов, стала коррупция в административно-управленческом аппарате (37,8%), о которой по-прежнему говорят часто. Тема коррупции оказались в фокусе внимания представителей бизнес-структур и членов общественных организаций, а также представителей СМИ, культуры и образования.

В тройке лидеров оказалась несовершенство самих программ и проектов, реализуемых в рамках экологической политики (32,4%). Эту проблему чаще выбирали эксперты, представляющие сферу государственного и муниципального управления и ученые.

Более четверти опрошенных отметили несовершенство законодательной базы (29,7%).

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Кстати, вчера, 29 марта, на заседании трехсторонней комиссии первый вице-губернатор Челябинской области Евгений Редин так же рассуждал об экологической политике, а именно о качестве воздуха в городах Южного Урала. Даже вспомнил один из законов Паркинсона. «Любую проблему можно решить при наличии достаточного количества времени и денег, но у вас никогда не будет ни времени, ни денег», – напомнил чиновник остроумное наблюдение участникам встречи. Но заверил, что постепенно, целенаправленными поступательными действиями проблему качества воздуха в регионе удастся решить.

А вот участники опроса с г-ном Рединым совершенно не согласны. Лишь 8,1% экспертов упомянули проблему нехватки бюджетного финансирования. А о недостаточности административных ресурсов (по сути, того же времени) заговорили всего 5,4% участников опроса.

Выходит, по мнению экспертов, чиновникам мешает в реализации экологической политики не нехватка денег и времени, а банальное нежелание работать. Вдохновляемое зачастую подношениями тех, кому положено соблюдать природоохранное законодательство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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