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Челябинск

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Публикации за 30.03.17

Челябинский магазин бытовой техники, предлагавший кредиты под видом рассрочки, наказали на 50 тысяч рублей

Челябинский магазин бытовой техники, предлагавший кредиты под видом рассрочки, наказали на 50 тысяч рублей

Арбитражный суд Москвы отклонил жалобу южноуральского магазина бытовой техники, оштрафованного за недостоверную рекламу.

Как сообщили агентству в пресс-службе Челябинского УФАС, в марте 2016 года в рекламных каталогах ООО «М.видео Менеджмент» сообщалось о возможности покупки техники в рамках акции «умная рассрочка». По данным антимонопольщиков, на самом деле клиентам предлагалась не оплата товаров частями, а оформление займа в КБ «Ренессанс Кредит» по договоренности с продавцом техники. В результате участники рекламной акции невольно становились заемщиками банка.

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Согласно действующему законодательству, в рекламе должны указываться сведения о фактически предоставляемой услуге. В связи с тем, что информация о товарах «М.видео» содержит недостоверные сведения, УФАС выписал нарушителю штраф в размере 50 тысяч рублей.

В марте 2017 года Арбитражный суд Челябинской области признал решение антимонопольного органа законным. Ответчик пытался обжаловать постановление в вышестоящей инстанции, однако вновь проиграл суд.

Челябинск, Юлия Димова

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