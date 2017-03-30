В Миассе легковушку раздавило шлагбаумом

Публикации за 30.03.17

В Миассе легковушку занесло под шлагбаум.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром на железнодорожном переезде в районе Тургоякского рудоуправления, произошла авария – легковой автомобиль влетел под шлагбаум.

В результате ДТП машина в буквальном смысла оказалась раздавлена шлагбаумом, пишет «Миасский рабочий». Вероятнее всего, водитель легковушки не справился с управлением и не успел остановиться перед закрытым шлагбаумом на переезде.

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Информации о причинах аварии пока нет. Отметим, что со вчерашнего вечера на территорию Миасса пришел сильный снежный циклон, наблюдаются обильные осадки. Неожиданное выпадение снега уже привело к образованию большого числа пробок и созданию опасных ситуаций на дорогах региона.

Челябинск, Олег Кирьянов

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