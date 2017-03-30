За угрозу взорвать на предприятии гранаты мастер челябинского завода заплатит 20 тысяч рублей

Публикации за 30.03.17

За сообщении об угрозе теракта мастер челябинского завода оштрафован на 20 тысяч рублей.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел еще 30 января. В тот день мастер-слесарь Челябинского трубопрокатного завода, находясь в нетрезвом состоянии, позвонил на пульт диспетчера ЕДДС и заявил, что на территории предприятия будут взорваны пять гранат.

Впоследствии злоумышленник был задержан сотрудниками Росгвардии, а проведенная проверка не выявила на заводе никаких взрывоопасных веществ. Этим хулиганским поступком мужчина отметился после того, как сотрудники службы безопасности ЧТПЗ отказались пропустить его на работу.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Суд признал челябинца виновным в заведомо ложном сообщении о терроризме и приговорил его к штрафу в 20 тысяч рублей. Мужчина свою вину во время судебного заседания полностью признал. Кроме того, представители городских экстренных служб на заседании не появились, поэтому требований по компенсации затрат на проведенные работы к мужчине предъявлены не были. Впрочем, прокуратура все равно планирует подать гражданский иск против мужчины.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 30.03.17

В Миассе легковушку раздавило шлагбаумом. / Из-за снегопада в Челябинске не смог вовремя сесть самолет из Москвы. / Челябинский магазин бытовой техники, предлагавший кредиты под видом рассрочки, наказали на 50 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»