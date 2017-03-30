Инвалиды в Челябинской области остались без бесплатных подгузников

Публикации за 30.03.17

Южноуральские инвалиды остались без бесплатных подгузников из-за недобросовестного поставщика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области инвалиды не могут получить положенные им бесплатные подгузники, сейчас лежачим больным приходится покупать эти гигиенические средства за свои деньги.

Со сложной ситуацией столкнулась семья 80-летней жительницы Магнитогорска, прикованной к постели. В соответствии с программой реабилитации лежачих больных, женщине положены бесплатные одноразовые пеленки и подгузники, однако в течение последних шести месяцев семье их никто не выдавал.

«Если учитывать, что матери нужно не менее трех подгузников в сутки, то месячный их запас обходится в 3 тысячи рублей, – цитирует «Комсомольская правда» одного из сыновей пенсионерки. – В то же время нужны еще и довольно дорогие лекарства. Приходится выкручиваться, стирать каждый день простыни, самим делать пеленки».

В филиале Фонда соцстрахования Магнитогорска объясняют, что эта женщина стала не единственной, кому пришлось столкнуться с подобной проблемой. В городе насчитывается 14 тысяч инвалидов, нуждающихся в таких гигиенических средствах. При этом, с ноября прошлого года никто из них не получил ни одного подгузника в рамках федеральной программы реабилитации.

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Дело в том, что ранее за решение этого вопроса отвечало министерство социальных отношений Челябинской области, но с января текущего года соответствующие полномочия переданы Фонду соцстрахования. Сначала отсутствие поставок средств гигиены связали в региональном отделении фонда с переходным периодом, однако в феврале ведомство заключило государственный контракт на поставки абсорбирующего белья и подгузников. Победителем в этом конкурсе оказалась столичная фирма «Грин Медика».

По словам чиновников фонда, поставщик обязался доставить первую партию гигиенических средств в Магнитогорск в период 1-3 марта этого года. Вот только сотрудники городского отделения учреждения утверждают, что в фуре, которая прибыла от поставщика, никаких подгузников не было, то есть, их в регион никто не доставлял.

При этом, в самой компании «Грин Медика» телефоны не отвечают, а попытки найти о ней хоть какую-то информацию в сети, закончились выдачей информации о десятках судов и десятков открытых в отношении этой структуры исполнительных производств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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