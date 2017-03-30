В Челябинской области на треть выросло число изнасилований

Публикации за 30.03.17

На Южном Урале растет число изнасилований.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2016 году в области был отмечен 30-процентный рост изнасилований. При этом, практически все подобные преступления удается раскрыть. Об этом глава следственного управления СКР по региону Денис Чернятьев рассказал на заседании Законодательного собрания Челябинской области.

По общему количеству преступлений регион по-прежнему находится в стране на пятом месте. Зафиксирован 5-процентный рост количества особо тяжких преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии. Поэтому в СУ СК РФ выступили в поддержку расширения сети вытрезвителей в регионе. Также на 10% больше стало сообщений о различных преступлениях коррупционного характера. «Чаще всего такие нарушения фиксируются в области образования, здравоохранения и социальной защиты», – подчеркнул глава регионального следкома.

Но есть и положительные моменты – общая численность преступлений сократилась на 8,5%, а раскрываемость таких преступлений как убийства на данный момент достигает отметки в 94%.

Челябинск, Олег Кирьянов

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