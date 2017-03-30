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Публикации за 30.03.17

Южноуралец набросился на полицейского

Южноуралец набросился на полицейского

Житель Миасса ударил сотрудника полиции по голове.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел в Старой части Миасса в районе улицы Советская.

Экипаж полиции заметил троих молодых парней, переходивших проезжую часть. Один из них перекрыл дорогу и мешал движению транспорта, не обращая на сотрудников полиции никакого внимания. Тогда стражи порядка приняли решение задержать парня и доставить его в ближайший отдел полиции, однако в момент задержания он оказал сопротивление и нанес одному из полицейских удар в область головы.

«Новый День – Челябинск» , и

В результате в отношении молодого человека было открыто уголовное производство. «Задержанный уже имеет судимость и на пусть исправления не встал, – цитирует «Миасский рабочий» главу городского следственного отдела СК РФ Анатолия Селиверстова. – Теперь ему может грозить наказание вплоть до 5 лет тюремного заключения».

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 30.03.17

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