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Челябинск

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Публикации за 30.03.17

Убийца найденного в Кыштыме с перерезанным горлом мужчины задержан

Убийца найденного в Кыштыме с перерезанным горлом мужчины задержан

В Кыштыме задержали бездомного, расправившегося со своим приятелем.

Как уже сообщал , накануне жильцы одного из многоквартирных домов в Кыштыме пожаловались коммунальщикам на неприятный запах из подвала, последние же обнаружили в техническом помещении труп неизвестного мужчины с перерезанным горлом. Теперь же местная полиция сумела найти и задержать предполагаемого убийцу

Задержанным оказался бездомный мужчина, на которого указал один из горожан, ранее выпивавший вместе с подозреваемым и его будущей жертвой, сообщает «31tv». Видевший жертву и его предполагаемого убийцу вместе случайно оказался в числе зевак, сбежавшихся к месту жуткой находки.

«Новый День – Челябинск» , и

Теперь 60-летний бомж будет вынужден объяснить следователям, как и, что самое главное, почему он решился перерезать собутыльнику голову. По версии следствия убийство было совершено во время ссоры на фоне алкогольного опьянения.

Челябинск, Олег Кирьянов

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