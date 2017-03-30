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Челябинск

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Публикации за 30.03.17

В челябинской поликлинике ищут педофила

В челябинской поликлинике ищут педофила

В Челябинске полиция проверяет медучреждение, куда, по данным посетителей, наведался педофил.

Как передает корреспондент РИА , оперативно-розыскные мероприятия сегодня днем начались в поликлинике горбольницы №11 Ленинского района. Одна из пациенток лечебного учреждения разглядела в очереди мужчину, внешне схожего на объявленного в розыск насильника. Испуганная женщина позвонила в полицию. Прибывшие на место стражи порядка оцепили здание, запретив посетителям выходить на улицу.

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В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области факт проведения спецоперации подтвердили. По данным сотрудников медучреждения, в настоящий момент оцепление снято, однако сотрудники полиции продолжают дежурить в поликлинике.

Напомним, о маньяке, подкарауливающем школьников после уроков, челябинцам сообщили на общем родительском собрании в лицее №77. По данным директора учебного заведения, жертвами педофила едва не стали две ученицы. В последний момент девочкам удалось вырваться и забежать в школу. Еще один случай нападения на ребенка произошел 12 марта на улице Южный Бульвар. Неизвестный мужчина требовал от 9-летнего мальчика показать гениталии, после чего скрылся.

В настоящее время ведутся поиска педофила. Приметы нападавшего: на вид 40-45 лет, рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения, славянской внешности. Был одет в коричневую кепку, кожаную коричневую куртку, спортивные штаны с лампасами, черные туфли.

Челябинск, Юлия Димова

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