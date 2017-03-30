Южноуральские силовики впали в сентиментальность? Фигуранты громких дел один за одним выходят на свободу

Публикации за 30.03.17

В Челябинске сразу несколько фигурантов громких дел вышли на свободу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30 марта известный оппозиционер, редактор газеты «Правда города Златоуста» Валерий Усков, обвиняемый в вымогательстве денег у депутата Госдумы Олега Колесникова, вышел из СИЗО, где провел 7 месяцев. Об этом сообщил адвокат южноуральца.

Напомним, Валерий Усков был задержан в 9 августа 2016 года в одном из кафе Челябинска. Несколько дней спустя Олег Колесников публично заявил, что оппозиционер требовал у него 1,5 миллиона рублей за прекращение негативных публикаций о нем, баллотировавшемся тогда в Госдуму по одномандатному Златоустовскому избирательному округу. 11 августа Центральный районный суд отправил златоустовца в СИЗО.

Отметим, что Усков с самого начала заявил о своей готовности сотрудничать со следствием, однако досудебное соглашение с ним заключили только сейчас. После чего и выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Это не первое неожиданное освобождение фигуранта громких уголовных дел в Челябинске на этой неделе. Так, 27 марта истек срок домашнего ареста бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова. Следователи просто не стали подавать ходатайство о продлении выбранной меры пресечения. Вчера, 29 марта, суд Советского района Челябинска не стал менять положение вещей, оставив экс-чиновника на свободе.

Бывший заместитель директора челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Прокопенко тоже был выпущен из СИЗО, но под домашний арест.

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Нельзя не заметить, что все эти неожиданные освобождения начались после разгона воскресного несанкционированного митинга против коррупции. Кстати, по словам челябинского оппозиционера Алексея Табалова, к задержанным участникам митинга силовики также не торопятся применять репрессии.

С чем связано столь внезапная сентиментальность силовиков? «Возможно, власти просто хотят показать, что они не только задерживают граждан, но и выпускают их», – рассуждает один из лидеров несистемной оппозиции, не исключая связи между подобревшими судами и разгоном воскресного митинга.

Хотя, возможно, судьи и правоохранители просто получили некие указания из Москвы. Недаром еще в понедельник некоторые в Законодательном собрании Челябинской области выясняли, по какой причине власти Челябинска отказали в проведении акции протеста. Видимо, местные депутаты также имеют некие ЦУ из центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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