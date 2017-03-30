Магнитогорский «Металлург» выходит в финал Кубка Гагарина

Публикации за 30.03.17

«Магнитка» одолела казанский «Ак Барс» со счетом 4:1 и вышла в финал Кубка Гагарина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», второй домашний матч финала Восточной конференции казанская команда, как и два дня назад, начала активным штурмом ворот голкипера «Металлурга» Василия Кошечкина.

Тем более, что гости помогли «Ак Барсу», на первой же минуте оставшись в меньшинстве. Но все попытки казанских хоккеистов открыть счет успехом не увенчались.

И вот на пятой минуте первого периода в меньшинстве оказываются уже хозяева – за нарушение численного состава. Не проходит и минуты, как Сергей Мозякин делает скидку на Криса Ли, защитник магнитогорцев делает от синей линии диагональную передачу на Яна Коваржа, и «Металлург» открывает счет в матче – 1:0.

Игроки «Ак Барса» бросаются отыгрываться, но каждый раз атаки захлебываются. Атмосфера накаляется, и на 11-й минуте нападающий хозяев отправляется в бокс для штрафников за удар соперника клюшкой по лицу. Всего 8 секунд понадобилось гостям, чтобы реализовать численное преимущество. Сергей Мозякин отдает пас Ян Коваржу на пятак перед вратарской площадкой, Эмиль Гарипов отражает удар чеха, но первым на отскоке оказывается Виктор Антипин – 2:0, магнитогорцы увеличивают отрыв, а .

Казанцы вновь идут вперед. По броскам в створ ворот они опережают гостей почти вдвое, но Василий Кошечкин надежен. До конца первого периода остается меньше двух минут. Наконец, защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин бьет от синее линии, форвард хозяев Джастин Азеведу скидывает на пятачке шайбу Иржи Секачу, и тот пробивает Василия Кошечкина – 1:2, казанцы сокращают разрыв в счете. До сирены на перерыв цифры на табло не изменились.

Во втором периоде обе команды продолжают взаимно атаковать. Первым повезло гостям. На 27-й минуте встречи Сергей Мозякин завладел шайбой в зоне хозяев, выкатился на свободное пространство и кистевым броском в дальний угол делает счет 3:1 в пользу «Магнитки». Остаток периода отметился лишь серией удалений у той и другой команды.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В третьей 20-минутке гости сделали акцент на игре в обороне. Но это не помешало им увеличит отрыв: на 46-й минуте матча Денис Казионов завладел шайбой в чужой зоне и отдал пас Денису Платонову – 4:1, и магнитогорцы уже в одном шаге от финала Кубка Гагарина.

До финальной сирены счет в матче так и не изменился – 4:1 в пользу «Металлурга», и южноуральцы ставят победную точку в серии – 4:0, «Магнитка» в финале Кубка Гагарина, где ее ждет питерский СКА. Первая встреча состоится 8 апреля в Магнитогорске.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.03.17

Эко-волонтеры потребовали найти виновника загрязнения питьевого источника Троицка. / Южноуральские силовики впали в сентиментальность? Фигуранты громких дел один за одним выходят на свободу. / В челябинской поликлинике ищут педофила. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»