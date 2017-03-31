Бывший преподаватель челябинского вуза, погоревший на взятках, заплатит 70 тысяч рублей

Публикации за 31.03.17

Бывший доцент ЮУрГУ, попавшийся на взятках, оштрафован на 70 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, бывший доцент кафедры «Теоретическая механика и основы проектирования машин» аэрокосмического ЮУрГУ признан виновным в мелком взяточничестве и служебном подлоге.

В суде установлено, что в 2015 году мужчина, преподававший в Южно-Уральском государственном университете, получил от четырех студентов через посредника взятки на общую сумму 8 тысяч рублей за ликвидацию академической задолженности по сдаче экзамена по теоретической механике. После чего выставил положительные оценки в направлениях на пересдачу и зачетных книжках.

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Челябинец признал вину в полном объеме, поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил экс-преподавателя к штрафу в 70 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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