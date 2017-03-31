NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 31.03.17

Бывший преподаватель челябинского вуза, погоревший на взятках, заплатит 70 тысяч рублей

Бывший преподаватель челябинского вуза, погоревший на взятках, заплатит 70 тысяч рублей

Бывший доцент ЮУрГУ, попавшийся на взятках, оштрафован на 70 тысяч рублей.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, бывший доцент кафедры «Теоретическая механика и основы проектирования машин» аэрокосмического ЮУрГУ признан виновным в мелком взяточничестве и служебном подлоге.

В суде установлено, что в 2015 году мужчина, преподававший в Южно-Уральском государственном университете, получил от четырех студентов через посредника взятки на общую сумму 8 тысяч рублей за ликвидацию академической задолженности по сдаче экзамена по теоретической механике. После чего выставил положительные оценки в направлениях на пересдачу и зачетных книжках.

«Новый День – Челябинск» , и

Челябинец признал вину в полном объеме, поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил экс-преподавателя к штрафу в 70 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.03.17

«Средняя» всеобщая, бесконечная бедность: почему Россия не может победить нищету. / 31 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / Магнитогорский «Металлург» выходит в финал Кубка Гагарина.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter