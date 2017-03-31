«Подрядчик слился»: в Копейске после ремонта кровли в школе затопило несколько этажей (ВИДЕО)

Публикации за 31.03.17

В школе №6 в Копейске занятия оказались под угрозой срыва: этажи в образовательном учреждении больше напоминают озера. Растаявший на крыше снег залил несколько этажей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», видео с последствиями некачественного ремонта было опубликовано сегодня в социальных сетях.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZIOX_yeolZs&rel=0">Video</a> При этом, по словам копейчан, подобная картина наблюдается не первый год

«Автор на первый не пошел, так как там, видимо, вообще бассейн, и в школу они заходят через чердак. Ужааас», – комментируют ролик участники интернет-сообщества. «Крыша текла уже давно, но сейчас на третьем этаже ходить сложно! Всю обувь уже испортили», – рассказывают горожане.

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И подобная проблема не только у этого образовательного учреждения Копейска. «В 7-й школе не лучше», – рассказывает другой участник группы. «Тут хоть здание старое уже. Сегодня в первом филиале 14-го детского сада потолок рухнул в фойе… Садику 3 года...», – пишет еще одна копейчанка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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