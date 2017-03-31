NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 31.03.17

«Подрядчик слился»: в Копейске после ремонта кровли в школе затопило несколько этажей (ВИДЕО)

«Подрядчик слился»: в Копейске после ремонта кровли в школе затопило несколько этажей (ВИДЕО)

В школе №6 в Копейске занятия оказались под угрозой срыва: этажи в образовательном учреждении больше напоминают озера. Растаявший на крыше снег залил несколько этажей.

Как передает корреспондент РИА , видео с последствиями некачественного ремонта было опубликовано сегодня в социальных сетях.

При этом, по словам копейчан, подобная картина наблюдается не первый год

«Автор на первый не пошел, так как там, видимо, вообще бассейн, и в школу они заходят через чердак. Ужааас», – комментируют ролик участники интернет-сообщества. «Крыша текла уже давно, но сейчас на третьем этаже ходить сложно! Всю обувь уже испортили», – рассказывают горожане.

«Новый День – Челябинск» , и

И подобная проблема не только у этого образовательного учреждения Копейска. «В 7-й школе не лучше», – рассказывает другой участник группы. «Тут хоть здание старое уже. Сегодня в первом филиале 14-го детского сада потолок рухнул в фойе… Садику 3 года...», – пишет еще одна копейчанка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.03.17

Бывший преподаватель челябинского вуза, погоревший на взятках, заплатит 70 тысяч рублей. / «Средняя» всеобщая, бесконечная бедность: почему Россия не может победить нищету. / 31 марта ожидаются следующие события – Челябинск.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter