Бывший сити-менеджер Миасса останется под стражей до 1 августа

Публикации за 31.03.17

Московский областной суд продлил срок ареста экс-главе администрации Миасса Виктору Ардабьевскому.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», 30 марта суд удовлетворил ходатайство следователя, оставив обвиняемого в двух заказных убийствах и соучастии в бандитизме под стражей еще на четыре месяца. Вместе с бывшим сити-менеджером до 1 августа в СИЗО пробудут еще 9 фигурантов громкого уголовного дела ОПГ «Турбазовские».

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Напомним, С 1999 по 2009 год участники южноуральской банды в различных составах совершили около 40 тяжких и особо тяжких преступлений на территории Москвы, Московской, Ростовской, Челябинской областях, а также Краснодарского края. В арсенале преступного сообщества имелось огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

По версии следствия, в преступной группировке «Турбазовские» состоял и сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский, и именно с его подачи члены банды расправились с двумя южноуральскими коммерсантами в 2005 и 2008 годах. Осенью 2013 года чиновника задержали, после чего этапировали в Москву.

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Отметим, дело Ардабьевского и соучастников уже дважды передавалось в суд, однако возвращалось в прокуратуру для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению. В последний раз – в сентябре 2015 года, прокуратура обжаловала действия суда в апелляционной инстанции, в результате по решению судебной коллегии дело возвращено в тот же суд на новое рассмотрение.

Добавим, по ходатайству обвиняемых уголовное дело рассмотрят с участием присяжных заседателей. Очередное судебное заседание назначено на 11 апреля.

Челябинск, Юлия Димова

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