В Челябинске ВАЗ протащил детскую коляску по одной из главных магистралей (ВИДЕО)

Челябинцы устроили ралли с детской коляской.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в четверг, 30 марта, на Комсомольском проспекте.
Видео неоднозначной «прогулки» было опубликовано в YouTube.
Жители города были шокированы, увидев в потоке машин отечественный автомобиль, а рядом с ним – детскую коляску, которую держал, высунув руку из окна ВАЗа, молодой человек.
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Был ли в коляске в это время ребенок, неизвестно. Возможно, челябинцы просто купили ее и решили таким образом доставить домой. Почему в таком случае они не поместили коляску в салон или багажник автомобиля, сложно сказать.
Так или иначе, ни в полицию, ни в ГИБДД об этом инциденте никто не сообщал.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 31.03.17
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