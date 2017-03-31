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Челябинск

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Публикации за 31.03.17

В Челябинске ВАЗ протащил детскую коляску по одной из главных магистралей (ВИДЕО)

В Челябинске ВАЗ протащил детскую коляску по одной из главных магистралей (ВИДЕО)

Челябинцы устроили ралли с детской коляской.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел в четверг, 30 марта, на Комсомольском проспекте.

Видео неоднозначной «прогулки» было опубликовано в YouTube.

Жители города были шокированы, увидев в потоке машин отечественный автомобиль, а рядом с ним – детскую коляску, которую держал, высунув руку из окна ВАЗа, молодой человек.

«Новый День – Челябинск» , и

Был ли в коляске в это время ребенок, неизвестно. Возможно, челябинцы просто купили ее и решили таким образом доставить домой. Почему в таком случае они не поместили коляску в салон или багажник автомобиля, сложно сказать.

Так или иначе, ни в полицию, ни в ГИБДД об этом инциденте никто не сообщал.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.03.17

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