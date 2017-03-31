В Челябинской области в 2016 году выявлено больше тысячи нарушений антикоррупционного законодательства

Публикации за 31.03.17

За прошедший год чиновники и депутаты Южного Урала больше тысячи раз нарушили антикоррупционное законодательство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, на первом в этом году заседании комиссии по противодействию коррупции подвели итоги совместной работы органов власти и правоохранителей по профилактике и противодействию коррупции в 2016 году.

По словам прокурора Челябинской области Александра Кондратьева, в прошедшем году было выявлено свыше 500 нарушений, связанных с несоблюдением государственными и муниципальными служащими установленных запретов и ограничений, а также свыше 500 фактов неправильного заполнения чиновниками деклараций о доходах и расходах. «Имеются факты умышленного сокрытия находящегося в собственности имущества. Подобный эпизод был выявлен в Копейском городском округе, в связи с чем прокуратурой было внесено представление, поставлен вопрос о досрочном сложении полномочий допустившего нарушения депутата, требования прокуратуры были удовлетворены только после обращения в суд», – отметил Александр Кондратьев.

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Кроме того, в 2016 году в области были случаи увольнения по утрате доверия. Так, своей должности лишился один из заместителей главы Чебаркуля. Напомним, чиновник «забыл» выйти из состава учредителей ряда фирм, что было квалифицировано как непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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