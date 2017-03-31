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Челябинск

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Публикации за 31.03.17

Копейский предприниматель хранил дома более двух с половиной тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Копейский предприниматель хранил дома более двух с половиной тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Полиция изъяла у бизнесмена из Копейска больше 2 тысяч 600 бутылок паленого спиртного.

Как передает корреспондент РИА , алкогольная продукция хранилась в доме, расположенном на улице Шоссейная в Копейске.

«Новый День – Челябинск» , и

Всего в ходе обыска стражи порядка обнаружили у копейчанина 2 тысячи 640 бутылок поддельных спиртных напитков. На данный момент силовики решают вопрос об открытии в отношении нарушителя уголовного производства по факту незаконного производства, приобретения, хранения, транспортировки или сбыта продукции без маркировки или нанесения на продукцию информации, не предусмотренной действующим российским законодательством, уголовное производство.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.03.17

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