Антимонопольщики вскрыли сговор на торгах, организованных управлением делами южноуральского губернатора

Публикации за 31.03.17

Челябинское УФАС выявило сговор на торгах по обслуживанию автомашин губернатора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, картель организовали три предприятия, принимавших участие в конкурсной процедуре на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей «Лексус» и «Тойота», чтобы отсечь от торгов «Уральский технический центр» (специализируется на ремонте), а также официального дилера «Тойота» «Сейхо Моторс Сервис Ист».

Стартовая стоимость аукциона, организованного управлением делами правительства и губернатора региона в 2015 году, составила 5 миллионов рублей.

Компании «Тотачи-Сервис», «Магма» и «Эра» во время участия в торгах действовали по строго определенной схеме, пытаясь добиться заключения контракта по наиболее выгодной цене с компанией «Тотачи-Сервис». С этой целью компании «Магма» и «Эра» вслед за предложением «Тотачи-Сервис» резко понизили цену своих услуг. Причем, вторые части их заявок не соответствовали требованиям, компаниям было заранее известно, что эти документы будут отклонены заказчиком, а лучшее ценовое предложение в итоге останется за «Тотачи-Сервис».

Эта стратегия позволила добиться желаемого – конкуренты отказались от участия в невыгодной с экономической точки зрения процедуре.

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Управление ФАС по Челябинской области признало всех троих заговорщиков нарушившими требования закона о защите конкуренции. Теперь им грозит штраф от 10% до 50% от начальной стоимости аукциона. А должностные лица, которые заключили незаконное соглашение, могут быть оштрафованы на суммы в размере 20-50 тысяч рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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