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Челябинск

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Публикации за 31.03.17

Антимонопольщики вскрыли сговор на торгах, организованных управлением делами южноуральского губернатора

Антимонопольщики вскрыли сговор на торгах, организованных управлением делами южноуральского губернатора

Челябинское УФАС выявило сговор на торгах по обслуживанию автомашин губернатора.

Как сообщили РИА в пресс-службе Челябинского УФАС, картель организовали три предприятия, принимавших участие в конкурсной процедуре на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей «Лексус» и «Тойота», чтобы отсечь от торгов «Уральский технический центр» (специализируется на ремонте), а также официального дилера «Тойота» «Сейхо Моторс Сервис Ист».

Стартовая стоимость аукциона, организованного управлением делами правительства и губернатора региона в 2015 году, составила 5 миллионов рублей.

Компании «Тотачи-Сервис», «Магма» и «Эра» во время участия в торгах действовали по строго определенной схеме, пытаясь добиться заключения контракта по наиболее выгодной цене с компанией «Тотачи-Сервис». С этой целью компании «Магма» и «Эра» вслед за предложением «Тотачи-Сервис» резко понизили цену своих услуг. Причем, вторые части их заявок не соответствовали требованиям, компаниям было заранее известно, что эти документы будут отклонены заказчиком, а лучшее ценовое предложение в итоге останется за «Тотачи-Сервис».

Эта стратегия позволила добиться желаемого – конкуренты отказались от участия в невыгодной с экономической точки зрения процедуре.

«Новый День – Челябинск» , и

Управление ФАС по Челябинской области признало всех троих заговорщиков нарушившими требования закона о защите конкуренции. Теперь им грозит штраф от 10% до 50% от начальной стоимости аукциона. А должностные лица, которые заключили незаконное соглашение, могут быть оштрафованы на суммы в размере 20-50 тысяч рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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