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Челябинск

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Публикации за 31.03.17

По факту массового отравления хоккеистов в челябинской гостинице возбуждено 4 дела

По факту массового отравления хоккеистов в челябинской гостинице возбуждено 4 дела

В челябинской гостинице, где заболели хоккеисты юношеского турнира, выявили нарушения в организации питания.

Как уже сообщал , 29 марта несколько десятков игроков хоккейных клубов «Барыс», «Авангард» и «Торос», прибывших в Челябинск на всероссийские соревнования «Кубок Айсберг», доставили в больницу с признаками кишечной инфекции.

Дети почувствовали недомогание после обеда в ресторане гостиницы. К вечеру у 11-летних спортсменов началась рвота, понос, заболели животы, поднялась температура. По одной из версий, причиной отравления стала некачественная еда, по другой – ротавирусную инфекцию привезли в Челябинск двое игроков казахстанского «Барыса». Впоследствии всю команду хоккеистов сняли с соревнований, спортсмены вернулась в Астану. В настоящий момент по факту массового отравления хоккеистов проводится доследственная проверка.

Как сообщили агентству в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, по состоянию на 30 марта среди участников турнира зарегистрировано два экстренных случая острой кишечной инфекции неустановленной этиологии. Заболевшие остаются в больнице. Напомним, у остальных спортсменов при осмотре врачи зафиксировали легкую форму заболевания и отправили на амбулаторное лечение.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время в пищеблоке гостиницы «Виктория» специалисты исследуют пробы еды, смывов, а также биоматериалов, взятых у работников ресторана и хоккеистов. Проведены дезинфекционные и другие мероприятия.

В ходе расследования инцидента представители Роспотребнадзора обнаружили нарушения требований технического регламента и санитарных правил, допущенные работниками ресторана.

По данному факту возбуждены четыре административных дела по статьям 6.6 и части 2 статьи 14.43 КоАП РФ.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 31.03.17

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