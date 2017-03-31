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Челябинск

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Публикации за 31.03.17

Южноуральская агрофирма забросала земли опасными отходами

Южноуральская агрофирма забросала земли опасными отходами

Магнитогорская природоохранная прокуратура выявила грубые нарушения в работе агрокомплекса в Агаповском районе.

Как сообщили агентству в пресс-службе областного надзорного ведомства, по обращению жителя Агаповского района проведена проверка экологического законодательства в деятельности ООО «Агрофирма «Наровчатка», занимающегося переработкой молока, разведением крупного рогатого скота, лощадей, выращиванием зерновых и овощных культур.

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Установлено, что в нарушение закона на земельном участке площадью 485 квадратных метров предприятие складирует отходы животноводства. При этом территория не оборудована жижесборниками, водонепроницаемыми покрытиями, обваловкой, специальными бортиками и канавками для стока избыточной влаги. Также агрофирма не оформила паспорта на опасные отходы: не ведется учет собранных, размещенных, используемых или переданных третьим лицам остатков производства и потребления, не представлена отчетность в сфере обращения с отходами.

По итогам проверки руководителю предприятия внесено представление об устранении грубых нарушений закона об окружающей среде. Кроме того, на директора «Агрофирма «Наровчатка» составлен административный протокол за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических правил обращениями с отходами производства и потребления.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 31.03.17

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