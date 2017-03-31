В Челябинской области сотовые операторы смогут ставить вышки без разрешения

Публикации за 31.03.17

В Челябинской области установку вышек сотовой связи операторов теперь можно производить без разрешения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, депутаты регионального парламента утвердили поправки к закону «Об установлении случаев, которые не требуют получения разрешений на строительство», упрощающие процедуру получения разрешений на строительство или реконструкционные работы объектов связи.

Кроме всего прочего, внесены изменения и в параметры надземных и подземных линейно-кабельных сооружений связи, для реконструкции или строительства которых не требуется разрешения. Региональные законодатели считают, что изменения позволят ускорить переход области на цифровое вещание и улучшат доступ к услугам связи на магистралях и в отдаленных населенных пунктах Челябинской области.

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Впрочем, новые изменения в законе не исключают обязанности операторов согласовывать работы с контролирующими ведомствами.

Челябинск, Олег Кирьянов

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