Челябинской области снизили контрольные цифры по военному призыву

Публикации за 31.03.17

1 апреля на Южном Урале начинается весенний призыв в вооруженные силы России. Соответствующий указ подписал вчера, 30 марта, президент России Владимир Путин.

Как рассказал РИА «Новый День» начальник отделения по работе с гражданами военкомата Челябинской области Челябинской области Александр Чернышев, в отличие от осеннего призыва, когда служить отправились чуть больше 3 тысяч 700 южноуральцев, в рамках новой кампании предстоит призвать 3 тысячи 500 молодых людей.

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Отметим, что и общероссийские контрольные цифры снизятся со 152 тысяч осенью до 142 тысяч весной. В Челябинской области это связывают с увеличением числа служащих по контракту.

1 апреля начнут работать медицинские и призывные комиссии. 24 апреля первые призывники отправятся из Челябинской области к месту службы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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