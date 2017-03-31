Еще один способ отъема денег у населения: к концу 2017 года автомобилистов начнут сгонять с обочин челябинских дорог

Публикации за 31.03.17

В декабре 2017 года в Челябинске должны появиться платные парковки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, Борис Дубровский одобрил проект создания в столице Южного Урала единого парковочного пространства. Глава региона поддержал инициативу инвесторов и поручил реализовывать проект в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

«К саммитам ШОС и БРИКС, а также к планируемым большим международным мероприятиям, надо наводить порядок в городе. Гостевые маршруты Челябинска обязательно должны быть связаны с реализуемым проектом», – подчеркнул Борис Дубровский.

Реализацию проекта по созданию платного парковочного пространства в Челябинске планируется начать в декабре 2017 года. Пока формируется соответствующая нормативно-правовая база муниципального и областного законодательства. Инвесторы предложили модель, которая уже реализована в Краснодаре и Белгороде, и с начала года стартовала в Екатеринбурге.

Глава региона заявил, что данный проект способствует нормализации экологической ситуации в городе. Создание в городе единого парковочного пространства соответствует требованиям современного мегаполиса и позволяет стимулировать горожан сокращать использование личного транспорта в пользу общественного, отметил губернатор.

Борис Дубровский несколько лукавит. Модель, о которой идет речь, предполагает создание платных парковок вдоль улиц. За счет чего они будут создаваться (сужения проезжей части либо пешеходной зоны, сноса ларьков или – по традиции – деревьев), пока неизвестно). Оставлять машины вне автостоянок, по всей видимости, предполагается запретить с введением штрафных санкций. Однако никаких альтернативных решений для владельцев авто не предлагается. Совершенно ясно, что далеко не все автомобилисты согласятся платить за стоянку. Но пересядут ли они на общественный транспорт?

Учитывая плачевное состояние последнего, вряд ли. Когда муниципальные предприятия не могут обеспечить более или менее сносный график работы в силу элементарной нехватки подвижного состава, сложно ожидать, что челябинцы внезапно «полюбят» трамваи и автобусы.

Значит, те, кто раньше оставлял машину на обочине, будут сами искать альтернативные вариант. Их, по сути, два: парковки у торгово-развлекательных комплексов (правда, история с парковкой у Дома быта говорит, что и они могут стать платными) либо во дворах жилых домов.

В итоге мы получим забитые парковки и дворы. И через какое-то время автомобилисты начнут сносить ограждения детских площадок, стремясь максимально расширить зону стоянки. При этом позиция муниципалитета «за дворами пусть следят жители и УК» (хотя де-юре 90% дворовых территорий – собственность мэрии) говорит, что никакой помощи от него челябинцам ждать не стоит.

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Лукавит губернатор и упирая на экологическую сторону вопроса: вместо машин, газующих у обочины магистралей – прямых и продуваемых, – город получит те же машины во дворах. При распространенной в Челябинске подворовой и поквартальной застройке это означает, что образуются сотни «колодцев», заполненных выхлопными газами. И все это потянется в квартиры горожан.

Иными словами, власти по-прежнему не желают конструктивно решать насущные проблемы Челябинска, предпочитая просто «отжимать» деньги челябинцев под различными предлогами. Причем даже не в пользу бюджета, а в пользу вполне конкретных частных инвесторов. Развитию города это явно не помогает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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