NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 31.03.17

В России начали бороться с архитектурными излишествами: коттеджи обойдутся и без веранды

В России начали бороться с архитектурными излишествами: коттеджи обойдутся и без веранды

Жителям России, построившим дом в 2017 году, лучше отказаться от балкона и веранды.

Как передает корреспондент РИА , у собственников жилых домов, зарегистрированных в 2017 году, налог на недвижимость будет больше, чем у соседей, оформивших право собственности на строение ранее. Об этом рассказала главный инженер Челябинского управления ОГУП «Областная ЦТИ» Юлия Морковина.

Разница в размере фискальной нагрузки на дома, оформленные в 2017 году ти оформленные ранее, будет составлять 15% и более. Причина – изменение порядка подсчета площадей жилых домов.

«Новый День – Челябинск» , и

«До 2017 года в общую площадь жилого дома не включались метры, занимаемые стенами и перегородками, выступающими конструкциями и отопительными печами, – рассказала г-жа Морковина. – Теперь данные конструктивные элементы будут в полном объеме учитываться в площади этажа. Но самое главное, теперь в площадь жилого дома включаются балконы, лоджии, веранды, террасы и даже эксплуатируемая кровля». При этом площадь этих элементов будет включаться в итоговые показатели по дому без понижающих коэффициентов. Следовательно, их кадастровая стоимость будет равноценна стоимости отапливаемого контура.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.03.17

Еще один способ отъема денег у населения: к концу 2017 года автомобилистов начнут сгонять с обочин челябинских дорог. / Весной уральцы переходят на «мобильный антистресс». / В Челябинской области сотовые операторы смогут ставить вышки без разрешения.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter