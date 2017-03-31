В России начали бороться с архитектурными излишествами: коттеджи обойдутся и без веранды

Публикации за 31.03.17

Жителям России, построившим дом в 2017 году, лучше отказаться от балкона и веранды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у собственников жилых домов, зарегистрированных в 2017 году, налог на недвижимость будет больше, чем у соседей, оформивших право собственности на строение ранее. Об этом рассказала главный инженер Челябинского управления ОГУП «Областная ЦТИ» Юлия Морковина.

Разница в размере фискальной нагрузки на дома, оформленные в 2017 году ти оформленные ранее, будет составлять 15% и более. Причина – изменение порядка подсчета площадей жилых домов.

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«До 2017 года в общую площадь жилого дома не включались метры, занимаемые стенами и перегородками, выступающими конструкциями и отопительными печами, – рассказала г-жа Морковина. – Теперь данные конструктивные элементы будут в полном объеме учитываться в площади этажа. Но самое главное, теперь в площадь жилого дома включаются балконы, лоджии, веранды, террасы и даже эксплуатируемая кровля». При этом площадь этих элементов будет включаться в итоговые показатели по дому без понижающих коэффициентов. Следовательно, их кадастровая стоимость будет равноценна стоимости отапливаемого контура.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.03.17

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