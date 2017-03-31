Через несколько дней паводок может затопить Магнитогорск

Публикации за 31.03.17

«Большая вода» ожидается в Магнитогорске в первых числах апреля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», продлится паводок может вплоть до 25 мая, причем пик половодья придется на середину следующего месяца. Об этом рассказал глава управления гражданской защиты города Олег Жестовский

В целом город к паводку готов, отметил чиновник. По его словам, грунт уже постепенно оттаивает, хотя за зиму промерз на 12 сантиметров. За сезон в регионе выпало 87,5 миллиметра осадков, пишет «Верстов.Инфо». Последний снегопад, продолжавшийся два минувших дня, добавил к ним еще чуть более 10 миллиметров – для марта это месячная норма.

Эксперты провели замеры объема воды в снеге, который покрывает реку Урал и установили, что он составляет всего 557 миллионов кубометров, что на 341 миллион кубометров меньше, чем годом ранее.

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Кроме того, специалисты уже провели очистку канав и ливневых канализаций, устьев ручьев и рек, труб – всего, к чему смогли получить доступ. Существует и ряд исключений. К примеру, в поселке Коммунальный ручей протекает прямо по территории частных домовладений, а собственники не хотят пускать рабочих для его очистки.

Также, по словам Жестовского, в случае резкого таяния снежных масс существует риск подтопления реки Башик, что в Димитрове, а также ручья Кремневый.

Челябинск, Олег Кирьянов

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