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Публикации за 31.03.17

Через несколько дней паводок может затопить Магнитогорск

Через несколько дней паводок может затопить Магнитогорск

«Большая вода» ожидается в Магнитогорске в первых числах апреля.

Как передает корреспондент РИА , продлится паводок может вплоть до 25 мая, причем пик половодья придется на середину следующего месяца. Об этом рассказал глава управления гражданской защиты города Олег Жестовский

В целом город к паводку готов, отметил чиновник. По его словам, грунт уже постепенно оттаивает, хотя за зиму промерз на 12 сантиметров. За сезон в регионе выпало 87,5 миллиметра осадков, пишет «Верстов.Инфо». Последний снегопад, продолжавшийся два минувших дня, добавил к ним еще чуть более 10 миллиметров – для марта это месячная норма.

Эксперты провели замеры объема воды в снеге, который покрывает реку Урал и установили, что он составляет всего 557 миллионов кубометров, что на 341 миллион кубометров меньше, чем годом ранее.

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Кроме того, специалисты уже провели очистку канав и ливневых канализаций, устьев ручьев и рек, труб – всего, к чему смогли получить доступ. Существует и ряд исключений. К примеру, в поселке Коммунальный ручей протекает прямо по территории частных домовладений, а собственники не хотят пускать рабочих для его очистки.

Также, по словам Жестовского, в случае резкого таяния снежных масс существует риск подтопления реки Башик, что в Димитрове, а также ручья Кремневый.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 31.03.17

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