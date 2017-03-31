На Южном Урале подросток с пистолетом набросился на прохожего

Публикации за 31.03.17

В Челябинской области подросток задержан по подозрению в вооруженном разбое.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе уральского следственного управления, 30 марта около 5 часов юноша вместе со взрослым приятелем напали на мужчину, ожидавшего поезд на платформе железнодорожной станции Кропачево.

Угрожая незнакомцу пневматическим пистолетом, злоумышленники потребовали деньги, а когда их не оказалось, выбили из рук мужчины пакет с продуктами общей стоимостью 500 рублей и скрылись.

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Впоследствии налетчиков задержали. В отношении подростка и его знакомого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 164 УК РФ – Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Челябинск, Юлия Димова

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