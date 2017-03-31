В Златоусте мошенники увели у продавца цветов 3 тысячи 300 рублей

Публикации за 31.03.17

Телефонные мошенники обвели вокруг пальца продавца из Златоуста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Новозлатоустовский» обратилась 27-летняя жительница Златоуста с заявлением о мошенничестве.

Женщина рассказала, что работает продавцом-консультантом цветов. На ее сотовый телефон поступил заказ на покупку цветов. В нем оговаривалось, что букет необходимо было привезти к административному зданию одного из предприятий города. Кроме того, заказчики написали, что у них есть только купюра номиналом 5 тысяч рублей и предложили переслать сдачу на номер сотового телефона.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Продавец-консультант отправила на незнакомый номер 3 тысячи 300 рублей. Подъехав в назначенное место, женщина заказчиков не дождалась и только тогда поняла, что ее обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Расследование продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.03.17

В Челябинске железнодорожный локомотив создал огромную пробку на напряженной автомагистрали. / На Южном Урале подросток с пистолетом набросился на прохожего. / Через несколько дней паводок может затопить Магнитогорск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»