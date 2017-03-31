На Южном Урале косули постепенно перебираются в города (ВИДЕО)

Публикации за 31.03.17

Южноуральские косули постепенно перебираются в города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром житель Миасса заметил возле гаражей в районе Машгородка весьма странного «пешехода» – по улице бегала молодая косуля. Животное двигалось довольно быстро, не обращая внимания на преследовавший ее автомобиль, водитель которого снимал лесную гостью на видео.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=dWJ1Gx0IgEw&rel=0">Video</a> Спустя какое-то время их пути разошлись.

Очевидцы считают, что животное могло направиться к реке, сразу за которой есть небольшой лесной массив.

Отметим, что косули в Миассе не редкость – еще одно животное видели в центре города в феврале.

Большинство южноуральцев реагируют на попытки животных освоить города довольно спокойно. Так, житель Магнитогорска не стали впадать в ажиотацию, увидев прогуливающихся по городу слонов.

Миасс, Олег Кирьянов

Миасс. Другие новости 31.03.17

В Златоусте мошенники увели у продавца цветов 3 тысячи 300 рублей. / В Челябинске железнодорожный локомотив создал огромную пробку на напряженной автомагистрали. / На Южном Урале подросток с пистолетом набросился на прохожего. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»