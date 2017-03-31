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Публикации за 31.03.17

В Челябинской области будут судить урало-башкирскую наркобанду, задержанную с 4 кило «синтетики»

В Челябинской области будут судить урало-башкирскую наркобанду, задержанную с 4 кило «синтетики»

В Челябинской области перед судом предстанет банда наркокурьеров, промышлявшая «синтетикой» в двух регионах.

Как сообщили агентству в пресс-службе областной прокуратуры, утверждено обвинительное заключение по факту незаконного сбыта наркотиков в сети Интернет организованной группой в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, с декабря 2014 года шестеро членов ОПГ продавали запрещенные вещества через тайники, оборудованные на территории Южного Урала и Башкирии.

«Новый День – Челябинск» , и

Получая информацию о крупных «закладках», наркокурьеры забирали товар, фасовали его на более мелкие партии, после чего прятали в другие тайники. Отметим, среди драгдилеров также оказались двое студентов. Молодые люди занялись нелегальным бизнесом, прочитав объявление о высокооплачиваемой работе в соцсети.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с января по март 2016 года, удалось задержать всех участников наркобанды. Из незаконного оборота изъято более 4 килограммов «дизайнерской дури».

На время следствия наркокурьеров поместили под стражу. На имущество и деньги обвиняемых (более 760 тысяч рублей) наложен арест.

Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Курчатовский районный суд.

Челябинск, Юлия Димова

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