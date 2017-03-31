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Публикации за 31.03.17

«Всем выйти из сумрака!» Депутатов и сенаторов хотят заставить вывести из тени помощников
Кадр из фильма «Ночной дозор»

«Всем выйти из сумрака!» Депутатов и сенаторов хотят заставить вывести из тени помощников

Общественники призвали публиковать информацию о помощниках депутатов и сенаторов – во избежание злоупотреблений.

Как передает корреспондент РИА , эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос» подготовили аналитический отчет о правовом статусе помощников депутатов и сенаторов. Правозащитники отмечают, что из-за отсутствия информации о 30 тысяч помощниках членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы на официальных сайтах, в России буйным цветом расцвели коррупциогенные схемы.

Обратить внимание на ситуацию с помощниками членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы заставило заявление прокуратуры Омской области, обнаружившей грубые нарушения, допущенные при выплате заработной платы помощникам депутатов Омского городского Совета. Надзорное ведомство выяснило, что помощниками у народных избранников были их близкие родственники. При этом зарплату они получали, в том числе, и плату за дни, когда находились в частных поездках в Италии, ОАЭ, Чехии, Греции.

Все помощники сенаторов и депутатов имеют довольно широкие права, напоминают общественники. Так, им обеспечен бесплатный проезд в поездах и автобусах междугородных сообщений в пределах соответствующего субъекта федерации или территории, определенной депутату. Они могут пользоваться залами для официальных лиц и делегаций аэропортов, железнодорожных, морских и речных вокзалов в случае выезда в служебные командировки вместе с патроном. Кроме того, помощники имеют право по поручению сенатора или депутата беспрепятственно проходить в здания органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций.

Причем, эти права и льготы распространяются на весьма обширный круг граждан. Ведь депутаты и члены верхней палаты парламента могут иметь до 40 помощников на общественных началах и до 7 помощников, работающих по срочному служебному контракту или срочному трудовому договору. Кроме того, у них есть по два помощника, являющихся государственными гражданскими служащими.

Таким образом, в российском Федеральном Собрании может быть: 1 тысяча 240 помощников-госслужащих, 4 тысячи 340 помощников-контрактников и 24 тысячи 800 помощников, работающих на общественных началах. Итого, при максимальной загрузке возможных квот, в России может быть до 30 тысяч 380 человек, обладающих удостоверениями и преференциями помощников членов Федерального Собрания. И может стать еще больше: в сентябре прошлого года один из парламентариев внес в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение максимального количества помощников депутатов, работающих на общественных началах, до 60 человек, если депутат был избран по одномандатному округу.

При этом только для помощников-контрактников каждому парламентарию выделяется 231 тысяча 84 рубля в месяце.

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Между тем, в российской и зарубежной практике встречаются случаи, когда помощниками становятся родственники депутатов, что приводит к конфликту интересов. Также распространены случаи, когда помощниками влиятельных лиц представляются мошенники. Обнародование информации о помощниках депутатов поможет решить все эти проблемы, уверены эксперты.

Поэтому общественники направили Совету Федерации и Государственной Думе рекомендацию раскрыть на своих официальных сайтах раскрыть о помощниках парламентариев, с указанием их статуса. Причем, закрепить это положение в нормативных документах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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