В Челябинске маршрутка врезалась в легковушку

Публикации за 31.03.17

В Челябинске водитель маршрутки врезался в иномарку.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», дорожная авария произошла сегодня вечером возле дома №156 по улице Братьев Кашириных. Микроавтобус 86-ого маршрута c пассажирами в салоне вылетел на обочину и протаранил выезжавший со двора автомобиль Kia. По данным очевидцев, водитель маршрутки потерял управление, уходя от столкновения с другой иномаркой.

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В пресс-службе ГИБДД города подробности аварии не озвучивают – обстоятельства происшествия еще устанавливаются. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Челябинск, Юлия Димова

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