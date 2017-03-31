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Челябинск

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Публикации за 31.03.17

В Челябинске маршрутка врезалась в легковушку

В Челябинске маршрутка врезалась в легковушку

В Челябинске водитель маршрутки врезался в иномарку.

Как передает корреспондент агентства , дорожная авария произошла сегодня вечером возле дома №156 по улице Братьев Кашириных. Микроавтобус 86-ого маршрута c пассажирами в салоне вылетел на обочину и протаранил выезжавший со двора автомобиль Kia. По данным очевидцев, водитель маршрутки потерял управление, уходя от столкновения с другой иномаркой.

«Новый День – Челябинск» , и

В пресс-службе ГИБДД города подробности аварии не озвучивают – обстоятельства происшествия еще устанавливаются. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 31.03.17

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