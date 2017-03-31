В Магнитогорске более 30 человек эвакуировали из горящей многоэтажки

Публикации за 31.03.17

В Магнитогорске жильцов многоэтажки вывели на улицу из-за пожара на крыше.

Как сообщили агентству РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о возгорании восьмиэтажного жилого дома поступило на пульт дежурного от очевидцев сегодня в 15 часов 23 минуты.

К моменту приезда пожарных горела кровля здания на площади 60 квадратных метров. Из-за особенностей постройки и большого количества людей внутри пожару был присвоен повышенный ранг опасности.

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Огнеборцы провели поквартирный обход жильцов, эвакуировав по лестницам 31 человека, в том числе 8 детей. Медицинская помощь никому не понадобилась.

В 16 часов 19 минут возгорание полностью ликвидировали.

В настоящее время устанавливаются причины пожара, собственники подсчитывают ущерб, причиненный огнем.

Челябинск, Юлия Димова

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