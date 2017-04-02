Зима vs весна: на Южном Урале ожидаются сильные метели

Публикации за 02.04.17

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение: погода портится.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 3 апреля на Южном Урале ожидается ветреная погода и сильные метели. Особенно сильный ветер возможен в Ашинском, Катав-Ивановском районах и Усть-Катаве.

Ночью столбики термометров опустятся до минус 5 – минус 10 градусов. Днем: 0 – +5. Ветер с юго-западного изменится на северо-западный. При порывах его скорость будет достигать 15 -19 метров в секунду.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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