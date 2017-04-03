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Челябинск

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Публикации за 03.04.17

Сергей Иванов: Челябинск не подходит для жизни – слишком грязный

Сергей Иванов: Челябинск не подходит для жизни – слишком грязный

Челябинск является одним из самых грязных городов России и признан неблагоприятным для проживания. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге.

Как передает корреспондент РИА , главной проблемой Челябинска Иванов считает состояние атмосферного воздуха. Он предложил вариант решения извечного спора, кто виноват в том, что в городе нечем дышать: «Нужно установить датчики, тогда будет точно известно, кто загрязняет», – заявил Иванов.

Отметим, челябинским промышленным организациям предложили установить контролирующую аппаратуру несколько лет назад. Согласились единицы. Иванов предлагает устанавливать датчики в обязательном порядке на всех предприятиях, совершающих выбросы в атмосферу.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 03.04.17

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