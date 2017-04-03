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Публикации за 03.04.17

В Миассе на врача психдиспансера, едва не убившего пациента «липовой» справкой, завели уголовное дело

В Миассе на врача психдиспансера, едва не убившего пациента «липовой» справкой, завели уголовное дело

В Миассе врача областного психдиспансера уличили в служебном подлоге.

Как сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры региона, грубые нарушения в работе сотрудника медучреждения вскрылись в ходе проверки исполнения законодательства в сфере противодействия незаконному обороту оружия.

Установлено, что в августе 2015 года заведующая поликлиническим отделением внесла заведомо ложные сведения в медосвидетельствование пациента, подавшего заявку для получения лицензии на оружие.

В выданной справке медработник указала, что мужчина не состоял на учете у врача-нарколога. Между тем, с января 2015 года миасец проходил стационарное лечение и находился на диспансерном учете с диагнозом «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, синдром зависимости».

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Получив разрешение на оружие, в августе 2016 года мужчина пытался покончить с собой. В доме местного жителя полицейские изъяли две единицы огнестрельного оружия.

По материалам прокурорской проверки следственный отдел Миасса возбудил в отношении врача психдиспансера уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ – «Служебный подлог».

Результаты расследования находятся на контроле городской прокуратуры.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 03.04.17

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