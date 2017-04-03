Рейс из Челябинска в Москву задерживается почти на сутки

Публикации за 03.04.17

В челябинском аэропорту на 18 часов отложили рейс до Москвы.

Как сообщили агентству РИА «Новый День» в справочной аэропорта, самолет СУ-14 25 компании «Аэрофлот» должен был вылететь в столицу сегодня в 5 часов 20 минут. Регистрация билетов и багажа состоялась в положенное время, после чего пассажиров доставили к трапу и усадили на места.

Однако прождав около часа с выключенным на борту светом, люди были вынуждены покинуть салон и вернуться в зал ожидания. Там клиентам объявили, что рейс перенесен на поздний вечер – 23 часа местного времени.

По данным диспетчера аэровокзала, вылет отложен по техническим причинам. Погодные условия на задержку самолета не повлияли.

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Отметим, сегодня утром в челябинском аэропорту был отложен еще один вылет в Москву. Вместо запланированных 6 часов 30 минут самолет рейса ИН-176 компании Red Wings поднялся в небо лишь в 8 часов 26 минут. Причины задержки воздушного суда в справочной аэропорта не уточняют.

Челябинск, Юлия Димова

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