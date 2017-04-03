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Челябинск

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Публикации за 03.04.17

Первый звонок: в мэрии заявили, что в Челябинске слишком много торговых точек

Первый звонок: в мэрии заявили, что в Челябинске слишком много торговых точек

В администрации Челябинска заявили, что в городе слишком много торговых точек.

Как передает корреспондент РИА , количество объектов торговли в областном центре превышает нормативные показатели примерно на 50%. По словам первый вице-мэр Челябинска Юрий Параничев.

По словам чиновника, речь идет о стационарных и нестационарных пунктах, а также рынках.

Глава города Евгений Тефтелев, отвечая на вопрос «Стоит ли бояться такого заявления бизнесу», попытался отшутиться, вспомнив про недавно прошедший День смеха. «У нас за торговлю отвечает Мурзина (Елена, председатель комитета экономического развития Челябинска – прим. НД), – отметил мэр. – Вот когда она скажет, что много, тогда и посмотрим».

Между тем, г-жа Мурзина находится в чиновной иерархии существенно ниже, нежели первый вице-мэр. Да и положение в мэрии у нее, по информации ряда источников, далеко не самое прочное.

«Новый День – Челябинск» , и

С другой стороны, в городской администрации уже давно высказывают недовольство обилием торговых киосков на улицах города, а представители некоторых МУПов и вовсе предлагают разбивать на их месте парковки. В свете поддержанной на минувшей недели губернатором Челябинской области Борисом Дубровским концепцией создания в городе единого парковочного пространства последние заявления чиновников мэрии могут вызвать у представителей малого бизнеса вполне резонные опасения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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