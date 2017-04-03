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Челябинск

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Публикации за 03.04.17

На Южном Урале задержали многодетную мать, бросившую детей без света и еды

На Южном Урале задержали многодетную мать, бросившую детей без света и еды

Жительница Агаповского района попала под статью за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, инспекторы ПДН проверили условия жизни многодетной семьи в поселке Первомайский. Полицейские установили, что 27-летняя женщина на долгое время уехала из дома, оставив пятерых детей в возрасте от 2 до 10 лет престарелому отцу-инвалиду.

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На момент проверки в доме отсутствовало электричество, дети находились в антисанитарных условиях, из еды имелась лишь рисово-гороховая каша, сваренная на воде. Посчитав, что в таких условиях детям находиться опасно, полицейские отправили старших ребят в реабилитационный центр Магнитогорска, младшего ребенка доставили в больницу.

Нерадивая мать вернулась домой лишь на следующий день, при этом отсутствие детей ее мало интересовало.

По факту неисполнения родительских обязанностей, сопряженного с жестоким обращением, в отношении женщины возбудили уголовное дело. Отметим, санкция статьи 156 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 03.04.17

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