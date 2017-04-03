Житель Магнитогорская перерезал горло родной бабушке из-за 15 тысяч рублей

Публикации за 03.04.17

Молодой житель Магнитогорска окажется на скамье подсудимых за убийство собственной бабушки, отказавшейся дать ему денег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовное дело, магнитогорца уже передано в суд Ленинского района города.

Это преступление было совершено еще в январе. Буквально перед Новым годом парень зашел с подарками к 83-летней женщине, у которой бывал крайне редко. Растроганная пенсионерка решила подарить внуку небольшую сумму денег. Спустя несколько дней парень снова заявился к бабушке в гости и попытался попросить у нее в долг еще немного денег, однако та отказала, упрекнув внука в невнимании к ней.

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В ответ магнитогорец начал избивать женщину ногами и руками, после чего затащил ее в ванную комнату, где перерезал горло. Окровавленное тело погибшей было найдено только через два дня обеспокоенной соседкой. Позднее стало известно, что из квартиры убитой было похищено 15 тысяч рублей. Тогда-то стражи порядка и задержали внука старушки, который сразу же дал признательные показания.

Челябинск, Олег Кирьянов

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