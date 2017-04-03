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Челябинск

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Публикации за 03.04.17

Житель Магнитогорская перерезал горло родной бабушке из-за 15 тысяч рублей

Житель Магнитогорская перерезал горло родной бабушке из-за 15 тысяч рублей

Молодой житель Магнитогорска окажется на скамье подсудимых за убийство собственной бабушки, отказавшейся дать ему денег.

Как передает корреспондент РИА , уголовное дело, магнитогорца уже передано в суд Ленинского района города.

Это преступление было совершено еще в январе. Буквально перед Новым годом парень зашел с подарками к 83-летней женщине, у которой бывал крайне редко. Растроганная пенсионерка решила подарить внуку небольшую сумму денег. Спустя несколько дней парень снова заявился к бабушке в гости и попытался попросить у нее в долг еще немного денег, однако та отказала, упрекнув внука в невнимании к ней.

«Новый День – Челябинск» , и

В ответ магнитогорец начал избивать женщину ногами и руками, после чего затащил ее в ванную комнату, где перерезал горло. Окровавленное тело погибшей было найдено только через два дня обеспокоенной соседкой. Позднее стало известно, что из квартиры убитой было похищено 15 тысяч рублей. Тогда-то стражи порядка и задержали внука старушки, который сразу же дал признательные показания.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 03.04.17

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